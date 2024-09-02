ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В школах Украины будут работать инспекторы по безопасности: зачем это нужно

Понедельник 02 сентября 2024 13:15
UA EN RU
В школах Украины будут работать инспекторы по безопасности: зачем это нужно Фото: школа в бомбоубежище в Харькове (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Уже в этом году в украинских школах заработают инспекторы Службы образовательной безопасности. Это нововведение направлено на обеспечение безопасности учащихся и учителей в учебных заведениях по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Инспекторы будут отвечать за мониторинг стандартов безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации, а также оказание помощи в разрешении конфликтов и других кризисных ситуаций.

"Их цель - обеспечить защиту учащихся в каждом учебном заведении", - говорится в инфографике.

Отмечается, что сегодня такие специалисты уже работают в 763 школах в 20 регионах Украины. В планах увеличить количество учебных заведений до 2000 до конца 2024 года.

Сообщается, что специалист по безопасности выступает посредником между школой, родителями, детьми и учителями, обеспечивая взаимодействие и реагирование на любые вызовы.

Среди обязанностей такого специалиста есть:

  • профилактика чрезвычайных ситуаций,
  • организация пропускного режима,
  • взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса,
  • коммуникация с экстренными службами,
  • реагирование на правонарушения и, в случае необходимости, вызов полиции

Напомним, в Министерстве образования и науки сообщили, что в Украине планируют вернуть в очное обучение 300 тысяч школьников в этом году.

Подробности об изменениях в учебном процессе в украинских школах, которые начали действовать с 1 сентября – в материале РБК-Украина.

Нововведения в образовательный процесс в сфере безопасности были также внедрены в учреждениях дошкольного образования. К примеру, укрытия в них должны быть "привлекательными" для детей. Обязательное требование - система оповещения, а также тревожная кнопка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Школа День знаний
NEWS
В Украине с сентября подняли акциз на топливо. Что будет с ценами на бензин
В Украине с сентября подняли акциз на топливо. Что будет с ценами на бензин
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России