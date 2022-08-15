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Росія краде в України природні ресурси на десятки трильйонів, - WP

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Понеділок 15 серпня 2022 13:05
Росія краде в України природні ресурси на десятки трильйонів, - WP Фото: Росія краде в України природні ресурси на десятки трильйонів (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Росія краде не тільки українське зерно і метал, але також захопила території, багаті корисними копалинами. Раніше це було основою української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Washington Post.

"Росія отримала контроль над деякими з найбагатших корисними копалинами земель в Європі. В Україні знаходяться одні з найбільших у світі запасів титанової і залізної руди, родовища невикористаного літію і величезні поклади вугілля. У сукупності вони коштують десятки трильйонів доларів", - йдеться в статті.

Так, левова частка вугільних родовищ, які протягом десятиліть забезпечували найважливішу сталеливарну промисловість України, зосереджена на Сході, на територіях, окупованих Москвою, вказують журналісти. Тепер же Росія хоче запустити економіку на захоплених територіях - для цього вона спробує відновити видобуток руди та навіть запустити в роботу металургійний завод в Маріуполі. Але це їй не вдасться, впевнені експерти, опитані виданням.

"Прагнучи пожвавити економіку на захоплених територіях, Росія може спробувати відновити видобуток корисних копалин і виробництво сталі, як це, по всій видимості, було зроблено на одному з двох великих металургійних заводів в захопленому Маріуполі. Однак Кремль зіткнеться зі значними логістичними проблемами, в тому числі з відсутністю доступу до попередніх покупців. До того ж малоймовірно, що Росія зможе залучити необхідні для видобутку корисних копалин інвестиції", - підкреслює WP.

Нагадаємо, група американських чиновників і аналітиків ISPR, що займається документуванням пограбувань Росії на території України, опублікувала звіт, де зібрані докази по мінімуму 50 випадків пограбування Росією українського металу і зерна.

Згідно з даними групи, це мародерство порушує відразу три статті Женевської конвенції. Однак можливість притягнути агресора до відповідальності зберігається: зараз група опрацьовує юридичні механізми, які дозволять Україні отримати в якості репарації заморожені активи РФ в США.

Як відомо, Росія вже вкрала і вивезла в Ростов мінімум три кораблі металу, виробленого на комбінатах "Азовсталь" і "ММКІ" групи "Метінвест", ще сім кораблів, завантажені металом, готові до відплиття. Своєю чергою, компанія закликала міжнародних партнерів не купувати метал сумнівного походження, який продає Росія, і відразу повідомляти про факти такого продажу.

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