Это игра на руку Кремлю: Креминь жестко разнес заявление Виткоффа о русском языке в оккупации

"Хочу предостеречь, что разговоры о языке, особенно нашими союзниками, не соответствуют и нашим международным соглашениям, и тем договорам, которые мы на самом деле имеем", - сказал Креминь.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп 1 марта подписал указ о предоставлении английскому языку статуса единственного государственного.

"Кому, как не ему (Трампу - ред.) знать, насколько важно держать национальное единство и соборность своего государства, хотя оно развивалось по-разному и в некоторых аспектах даже очень родственно, как мой родной город Николаев, фактически, очень много таких сравнений. Но хотел бы подчеркнуть, что то, на чем настаивает российская пропаганда, я думаю, абсолютно недопустимо ни для рядовых граждан США, ни для цивилизованного мира", - добавил Кремень.

Что предшествовало

Недавно Уиткофф, в интервью Такеру Карлсону и газете Wall Street Journal, заявлял, что в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые частично оккупировала Россия, а также в оккупированном Крыму местные жители говорят на русском языке. По его мнению, именно поэтому можно зафиксировать контроль России над этими территориями Украины.

Что ответил Кремень

По словам омбудсмена, в Украине из-за войны ситуация в языковом плане кардинально изменилась, а на оккупированных территориях Россия снова проводит политику русификации:

"За 11 лет войны в Украине существенно восстановилась языковая картина. И сегодня подавляющее большинство граждан Украины независимо от региона, или это юг, или это восток, или это запад Украины, предпочитает украинский язык и в официальных сферах общественной жизни, и в частном общении. С 2014 года фиксируются многочисленные случаи лингвоцида, а также унижения людей и уничтожения национальной идентичности, мы это продолжаем фиксировать во временной (российской - ред.) оккупации", - подчеркнул Кремень.