Украинцы продолжают жаловаться на нарушение языкового закона: где больше всего
В течение I квартала 2025 года в адрес Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя поступило 646 обращений граждан. В них говорилось о нарушении закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Уполномоченного по защите государственного языка в Facebook.
Содержание
- Где в Украине языковой закон нарушают чаще всего
- В каких сферах жизни фиксируют больше всего нарушений
Где в Украине языковой закон нарушают чаще всего
Согласно информации языкового омбудсмена, с начала 2025 года года поступило уже 646 обращений граждан о нарушении языкового закона.
Отмечается, что больше всего сообщений поступило:
- из Киева (261 обращение);
- из Одесской области (84 обращения);
- из Харьковской области (71 обращение);
- из Днепропетровской области (69 обращений);
- из Киевской области (22 обращения);
- из Донецкой области (22 обращения).
В каких регионах на нарушение языкового закона жалуются больше всего (инфографика: facebook.com/govuamova)
Кремень признал, что проблемы с соблюдением языкового законодательства существуют по всей Украине, однако больше всего их в столице и городах-миллионниках - Одессе, Харькове и Днепре.
"Столица - стабильный лидер по количеству жалоб. Это указывает на необходимость со стороны городских властей усилить контроль за выполнением языкового закона", - рассказал чиновник.
Он напомнил, что еще в апреле 2023 года Киевсовет утвердил Концепцию утверждения украинского языка во всех сферах общественной жизни столицы на 2023-2025 годы, однако "дальше дела не пошли".
"Чем больше действенных инициатив, которые усиливают механизмы утверждения государственного языка, тем сильнее закон. Призываю местные власти быть наступательными в вопросах защиты языковых прав граждан Украины", - подчеркнул языковой омбудсмен.
В каких сферах жизни фиксируют больше всего нарушений
Уполномоченный по защите государственного языка сообщил, что одной из самых чувствительных на этот счет сфер жизни остается сфера обслуживания. Так, с начала 2025 года в адрес Уполномоченного поступило 307 жалоб о нарушении языкового закона в этой области:
- 175 обращений касалось интернет-представительств (отсутствует украиноязычная версия веб-сайтов или загружается по умолчанию версия на негосударственном языке при наличии украиноязычной);
- 104 - относительно предоставления услуг;
- 28 - относительно информации о товарах и услугах.
Кроме того, сохраняется проблема соблюдения требований языкового законодательства в сфере информации для общего ознакомления и наружной рекламы. В течение января-марта 2025 года по этому поводу поступило 128 обращений (67 из которых - из Киева).
Усиленного внимания требует вопрос соблюдения закона в сфере образования, ведь в течение I квартала к Уполномоченному поступило 54 обращения о нарушении законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего и высшего образования. Случаются также жалобы и по поводу образования взрослых.
Уточняется, что больше всего обращений касалось университетов - 17.
В завершение отмечается, что значительным является и количество жалоб граждан о нарушениях в сферах:
- культуры - 32;
- медиа - 30;
- органов власти - 29;
- здравоохранения - 27.
В каких сферах чаще всего нарушают закон о языке (инфографика: facebook.com/govuamova)
"По результатам рассмотрения обращений граждан Уполномоченный продолжает принимать меры реагирования, в частности проводит мероприятия государственного контроля и накладывает санкции, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях", - подытоживается в публикации языкового омбудсмена.
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