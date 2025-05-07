"Это позор": Трамп отреагировал на удары Индии по Пакистану

Главу Белого дома спросили об индийских ракетных ударах по территории, контролируемой Пакистаном.

"Это позор. Мы только что узнали об этом", - сказал он журналистам.

Трамп сказал, что "люди знали, что что-то произойдет, исходя из прошлого", потому что обе стороны воевали "в течение многих, многих десятилетий и веков".

"Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро", - добавил Трамп.