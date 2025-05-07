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"Это позор": Трамп отреагировал на удары Индии по Пакистану

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп раскритиковал боевые действия между Индией и Пакистаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Главу Белого дома спросили об индийских ракетных ударах по территории, контролируемой Пакистаном.

"Это позор. Мы только что узнали об этом", - сказал он журналистам.

Трамп сказал, что "люди знали, что что-то произойдет, исходя из прошлого", потому что обе стороны воевали "в течение многих, многих десятилетий и веков".

"Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро", - добавил Трамп.

Военное обострение между Индией и Пакистаном

Вечером во вторник, 6 мая (по Киеву) и около 02:00 утра 7 мая по Нью-Дели, армия Индии атаковала ракетами район города Музаффарабад, который является столицей пакистанского Кашмира.

В Минобороны страны сообщили об операции "Синдур", в рамках которой наносятся удары по инфраструктуре в Пакистане и пакистанском Кашмире.

В результате обстрелов уже есть убитые и раненые.

Исламабад закрыл воздушное пространство для гражданских самолетов и проводит военные действия в ответ.

Пакистан поднял в воздух собственные самолеты и наносит ответные удары.

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