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Финляндия передаст Украине критически важные средства ПВО, - Стубб

10:01 27.08.2026 Чт
2 мин
Союзники пытаются обеспечить Украину перехватчиками баллистики
aimg Юлия Капитонова
Финляндия передаст Украине критически важные средства ПВО, - Стубб Фото: Александр Стубб, президент Финляндии (Getty Images)
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Финляндия настроена существенно усилить украинскую противовоздушную оборону, чтобы помочь стране выстоять во время зимних атак России.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы - Украина".

По его убеждению, ПВО Украины - это ключевой вопрос, на котором должны сосредоточиться все союзники Киева.

Стубб также отметил, что уже успел обсудить эту тему с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы предоставим Украине - я не буду говорить, что именно предоставим - определенные критически важные средства противовоздушной обороны, которые еще остаются у Финляндии. Мы все знаем, что приближается зима. Финны и украинцы кое-что знают о зиме", - отметил Стубб.

По его словам, крайне важно помочь Украине защитить энергетическую инфраструктуру, а также обеспечить ее генераторами и дизельными двигателями.

Президент Финляндии добавил, что союзники Киева должны позаботиться о том, чтобы грядущая зима не стала серьезным ударом для украинского народа.

На этом фоне Стубб напомнил о возможностях России по производству баллистических ракет. Также он заверил, что поиск перехватчиков для ВСУ продолжается.

"Мы знаем, что системы Patriot есть в разных уголках мира, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в США. И есть много других направлений, над которыми нам нужно работать", - подчеркнул Стубб.

Кстати, ночью 27 августа украинская ПВО снова начала сбивать российскую баллистику.

Также РБК-Украина рассказывало, что недавно Украина получила новую партию ракет к системам ПВО Patriot.

Более того, стало известно, что британский лидер Энди Бернем будет убеждать президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты к Patriot.

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