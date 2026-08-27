Финляндия передаст Украине критически важные средства ПВО, - Стубб

Финляндия настроена существенно усилить украинскую противовоздушную оборону, чтобы помочь стране выстоять во время зимних атак России.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Мы - Украина ".

По его убеждению, ПВО Украины - это ключевой вопрос, на котором должны сосредоточиться все союзники Киева.

Стубб также отметил, что уже успел обсудить эту тему с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Мы предоставим Украине - я не буду говорить, что именно предоставим - определенные критически важные средства противовоздушной обороны, которые еще остаются у Финляндии. Мы все знаем, что приближается зима. Финны и украинцы кое-что знают о зиме", - отметил Стубб.

По его словам, крайне важно помочь Украине защитить энергетическую инфраструктуру, а также обеспечить ее генераторами и дизельными двигателями.

Президент Финляндии добавил, что союзники Киева должны позаботиться о том, чтобы грядущая зима не стала серьезным ударом для украинского народа.

На этом фоне Стубб напомнил о возможностях России по производству баллистических ракет. Также он заверил, что поиск перехватчиков для ВСУ продолжается.

"Мы знаем, что системы Patriot есть в разных уголках мира, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в США. И есть много других направлений, над которыми нам нужно работать", - подчеркнул Стубб.