ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Это вам за Днепр": в Воздушных силах ВСУ намекнули на уничтожение самолетов РФ

Украина, Понедельник 15 января 2024 08:39
UA EN RU
"Это вам за Днепр": в Воздушных силах ВСУ намекнули на уничтожение самолетов РФ Фото: в Воздушных силах ВСУ намекнули на уничтожение самолетов РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Воздушных силах ВСУ намекнули на уничтожение самолетов РФ, - вероятно, речь идет про А-50 и Ил-22, сбитые 14 января. Это стало своеобразной местью за обстрел Днепра, произошедший 14 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги! P.S. Пока без деталей", - написал он.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22. Позже выяснились детали - ВСУ сбили над Азовским морем российский борт радиолокационного обнаружения А-50, а также повредили Воздушный командный пункт Ил-22. Подробнее об этих самолетах - в материале. Пока официального подтверждения этого инцидента нет.

Обстрел Днепра 14 января 2023

14 января 2023 года российские войска устроили очередную атаку по Украине. В итоге, одна из ракет атаковала жилую девятиэтажку в Днепре. Минимум 46 людей были убиты и 80 ранены. Во время этого удара также была повреждена энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили
ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек