"Это декларация мести": США нанесли масштабные авиаудары по объектам ИГИЛ в Сирии

Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию против боевиков "Исламского государства" в Сирии в ответ на убийство двух американских солдат и переводчика в центральной части страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра войны США Пита Хегсета в Х и сообщение Центрального Командования ВС США.
"Ранее сегодня Вооруженные силы США начали в Сирии операцию "Удар Ястреба", направленную на ликвидацию боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и складов вооружений", - написал Хегсет.
Он отметил, что операция стала прямым ответом на атаку на американские силы, произошедшую 13 декабря в районе Пальмиры.
В сообщении министра войны США отмечается, что речь идет не о начале войны, а об "акте возмездия".
"Это не начало войны - это объявление мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Трампа (Дональда - ред.) никогда не будут колебаться и никогда не уступят в защите нашего народа", - подытожил он.
Хегсет подчеркнул: Вашингтон будет жестоко реагировать на нападение на своих граждан США в любой точке мира.
"Как мы заявляли сразу после жестокой атаки: если вы атакуете американцев - в любой точке мира - остаток своей короткой жизни вы проживете, зная, что Соединенные Штаты выследят вас, найдут и безжалостно уничтожат", - написал министр войны США.
Известно, что в рамках операции США в Сирии было ликвидировано значительное количество боевиков. В министерстве войны США отметили, что удары будут продолжаться и в дальнейшем.
Центральное командование Вооруженных сил США также подтвердило удар по боевикам ИГИЛ в Сирии.
"Американские войска приступили к масштабному удару по инфраструктуре и объектам оружия ИГИЛ в Сирии. Этот массированный удар произошел после нападения на силы США и их партнеров в Сирии 13 декабря", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 декабря в Сирии боевик ИГИЛ устроил засаду и убил двух американских солдат и одного гражданского переводчика. Президент США Дональд Трамп пообещал тогда в ответ нанести серьезный удар.
Стоит отметить, что лидер Сирии Ахмед аль-Шараа осудил это убийство и выразил слова соболезнования в связи с трагедией.