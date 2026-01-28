RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

"Это замечательно": Трамп приветствовал падение доллара США до четырехлетнего минимума

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп приветствовал снижение курса доллара, назвав это "замечательным" результатом для американского бизнеса и экспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, курс американского доллара продемонстрировал стремительное снижение после заявлений Трампа о том, что он не обеспокоен текущей девальвацией валюты.

После высказываний американского президента индекс доллара (DXY) упал на 1,2%, опустившись ниже отметки 96.00 - это самый низкий показатель с февраля 2022 года. Инвесторы расценили слова президента как сигнал к дальнейшему ослаблению валюты, что усилило давление на рынках перед заседанием Федеральной резервной системы.

"Нет, я думаю, что это замечательно. Я думаю, что стоимость доллара - посмотрите на бизнес, который мы ведем. Доллар имеет отличные результаты", - заявил Трамп.

Он добавил, что хочет, чтобы валюта просто "искала свой уровень, что справедливо".

Эксперты Bloomberg отмечают, что падение доллара подогревается не только риторикой Трампа, но и его непредсказуемой внешней политикой, в частности недавними угрозами ввести пошлины на товары из стран НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии.

Также на настроения инвесторов влияет растущая долговая нагрузка США и ожидание назначения нового, более лояльного к администрации председателя ФРС, который может пойти на радикальное снижение процентных ставок.

Сам Трамп во время общения с прессой отметил, что мог бы манипулировать силой валюты, однако считает это ненужным.

"Я мог бы сделать так, чтобы он рос или падал, как йо-йо", - сказал президент США.

В то же время он раскритиковал Китай и Японию за их прошлые попытки девальвировать иену и юань, назвав такую конкуренцию несправедливой по отношению к американским товарам.

 

Курс доллара в Украине

Напомним, на 26 января НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,14 гривен, что на 3 копейки ниже значения 23 января. Курс евро был установлен на уровне 50,65 гривен (+0,13 гривен к 23 января).

Средний курс на наличном рынке в конце дня 26 января составлял 42,90-43,45 гривен (+0,1-0,2 гривен к предыдущему дню) за доллар и 50,33-50,99 гривен (+0,11 гривен) за евро.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в конце января валютный рынок будет стабильным и спрос будет уменьшаться, поэтому прогнозируется небольшое снижение курсов доллара и евро.

Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп