Избранный президент Румынии высказал позицию про отправку войск в Украину

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна не намерена направлять свои войска в Украину в рамках возможной миротворческой миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По его словам, Румыния готова усиливать поддержку Украины с собственной территории, однако прямое военное привлечение считает неуместным, учитывая уже напряженные отношения с Россией.
"Быть частью армий, которые гарантируют мир в Украине - нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", - подчеркнул он.
В том же интервью Дан также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию войны в Украине.
По его мнению, возможные компромиссы с диктатором Владимиром Путиным и принятие его нереалистичных требований - не гарантируют справедливого мира.
"Я не очень оптимистично настроен относительно того, что у нас скоро наступит мир", - отметил румынский политик.
Он также подчеркнул, что все решения по завершению войны должны приниматься с согласия самих украинцев.
"Также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину, пока не получат самый разумный мир для себя", - отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил развертывания миротворцев на территории Украины после завершения активной фазы войны. Их количество не будет превышать несколько тысяч.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности Лондона направить миротворцев в Украину и назвал это единственным способом добиться мира. Он призвал США поддержать это соглашение и дать гарантии безопасности странам Европы.
О том, смогут ли вероятные европейские миротворческие войска гарантировать безопасность в Украине, - читайте в авторском материале РБК-Украина.
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