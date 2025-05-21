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Избранный президент Румынии высказал позицию про отправку войск в Украину

Фото: Избранный президент Румынии Никушор Дан (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна не намерена направлять свои войска в Украину в рамках возможной миротворческой миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, Румыния готова усиливать поддержку Украины с собственной территории, однако прямое военное привлечение считает неуместным, учитывая уже напряженные отношения с Россией.

"Быть частью армий, которые гарантируют мир в Украине - нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", - подчеркнул он.

В том же интервью Дан также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию войны в Украине.

По его мнению, возможные компромиссы с диктатором Владимиром Путиным и принятие его нереалистичных требований - не гарантируют справедливого мира.

"Я не очень оптимистично настроен относительно того, что у нас скоро наступит мир", - отметил румынский политик.

Он также подчеркнул, что все решения по завершению войны должны приниматься с согласия самих украинцев.

"Также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину, пока не получат самый разумный мир для себя", - отметил он.

Миротворческие войска в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил развертывания миротворцев на территории Украины после завершения активной фазы войны. Их количество не будет превышать несколько тысяч.

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности Лондона направить миротворцев в Украину и назвал это единственным способом добиться мира. Он призвал США поддержать это соглашение и дать гарантии безопасности странам Европы.

О том, смогут ли вероятные европейские миротворческие войска гарантировать безопасность в Украине, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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