Избранный президент Румынии высказал позицию про отправку войск в Украину

По его словам, Румыния готова усиливать поддержку Украины с собственной территории, однако прямое военное привлечение считает неуместным, учитывая уже напряженные отношения с Россией.

"Быть частью армий, которые гарантируют мир в Украине - нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", - подчеркнул он.

В том же интервью Дан также раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к урегулированию войны в Украине.

По его мнению, возможные компромиссы с диктатором Владимиром Путиным и принятие его нереалистичных требований - не гарантируют справедливого мира.

"Я не очень оптимистично настроен относительно того, что у нас скоро наступит мир", - отметил румынский политик.

Он также подчеркнул, что все решения по завершению войны должны приниматься с согласия самих украинцев.

"Также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину, пока не получат самый разумный мир для себя", - отметил он.