Это вам не "Бешикташ": "Шахтер" с трудом одолел "Эпицентр" на старте Премьер-лиги

УПЛ, 1-й тур

"Эпицентр" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Элиас, 79

"Горняков" спасли джокеры

После ярких побед в Лиге Европы Арда Туран впервые столкнулся с суровой действительностью внутреннего украинского футбола. И хотя играть в 1-м туре выпало с дебютантом элиты, победа "горнякам" далась гораздо труднее, чем над грандом турецкого футбола на континентальной арене.

Матч принимал стадион имени Романа Шухевича в Тернополе. В первом тайме "Шахтер" владел инициативой и контролировал мяч, однако соперник грамотно оборонялся. Были моменты у Бондаренко и Траоре, впрочем, до перерыва счет не открыли. Хозяева не только оборонялись, но и остро отвечали - в частности, испанец Хоакин Сифуэнтес попал в перекладину после дальнего удара.

Во второй половине встречи "горняки" продолжали искать путь к воротам "Эпицентра". В одном из эпизодов Марлон даже забил, но гол отменили из-за офсайда. Алиссон и Марлон еще несколько раз опасно пробивали, однако мяч обходил рамку или попадал в защитников.

В конце концов, "горняки" дожали соперника на 79-й минуте. Конопля прошел по правому флангу и навесил на Кауана Элиаса, который головой переправил мяч в сетку. Оба футболиста вышли на замену во втором тайме.

В компенсированное время Педриньо и Элиас имели шанс увеличить преимущество, но пробили во вратаря.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "Шахтера" - 1:0.