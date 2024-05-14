"Это абсурдно". Кулеба опроверг слухи, что Украина отвергла мир с Россией в 2022 году

Глава МИД подчеркнул, что история о "сорванном мире" - один из любимых фейков россиян. Но, если более пристально взглянуть на факты, то такие слухи не выдерживают никакой критики.

По словам Кулебы, при помощи подобных историй Россия хочет переложить ответственность с агрессора на жертву.

"Это абсурдно. Если бы Россия хотела мира, она бы прежде всего не нападала на Украину", - добавил министр.

Он уточнил, что во время переговоров в 2022 году требования России были настолько абсурдными, что "мирное соглашение не просматривалось".

Также Кулеба прокомментировал проекты документов, которые обнародовали западные СМИ. Он подчеркнул, что они являются доказательством переговорного процесса, но большего смысла в них нет, поскольку тогда не было согласия.

Министр подтвердил, что обсуждалась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, но Москва не захотела ее организовывать.

Глава МИД опроверг абсурдные слухи, что Украина отказалась от переговоров с РФ под влиянием Бориса Джонсона, который тогда был премьером Британии.

"Во-первых, любой, кто когда-то встречался с Зеленским, знает, что это не тот человек, на которого можно нажать для какого-то решения. Во-вторых, потому что процесс переговоров между делегациями, собственно, продолжался и в апреле, и даже мае - то есть, задолго после приезда Джонсона", - рассказал Кулеба.

Именно позиция России стала причиной, почему странам не удалось прийти к мирному соглашению, добавил министр.