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Это абсолютно безжалостно. В ООН отреагировали на удар россиян по Покровску

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Вторник 08 августа 2023 17:35
Это абсолютно безжалостно. В ООН отреагировали на удар россиян по Покровску Фото: в ООН отреагировали на удар россиян по Покровску (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Иван Носальский

Вчерашние удары российских оккупантов по Покровску являются абсолютно безжалостными и нарушают любые принципы гуманности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гуманитарного координатора ООН в Украине Дэниз Браун.

"Совершенно безжалостно дважды попасть в одно и то же место в течение нескольких минут, что приведет к гибели и ранению людей, которые быстро пришли на помощь выжившим", - подчеркнула она.

По ее словам, такая атака является серьезным нарушением международного гуманитарного права и принципов гуманности.

Удар по Покровску

Напомним, вчера, 7 августа, вечером российские оккупанты дважды атаковали Покровск ракетами “Искандер”. В результате их удара погибли семь человек, еще более 80 получили ранения.

Оккупанты били по жилым домам, интервал между их атаками составил несколько десятков минут.

Более детально об очередном теракте россиян можете узнать в материале РБК-Украина.

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