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Царева лишили награды Кабмина, на очереди и другие предатели Украины

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Пятница 19 мая 2023 18:15
Царева лишили награды Кабмина, на очереди и другие предатели Украины Фото: Олег Царев (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева лишили высшей правительственной награды - почетной грамоты Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В будущем правительство планирует лишить почетных грамот Кабинета министров Украины тех лиц, которые оказались в санкционных списках. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Ведь люди, предавшие нашу страну, недостойны какой-либо государственной награды", - заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

Отметим, что процедура лишения почетной грамоты может применяться только в случае совершения награжденным лицом умышленного преступления.

Приговор Цареву

Лишение Царева награды произошло из-за приговора Шевченковского районного суда города Киева от 3 мая 2022 года. Напомним, что Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы за призывы к умышленным действиям с целью изменения границ Украины и призывам к насильственному изменению и свержению конституционного строя.

В частности, Царев критиковал события, произошедшие на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах, называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного и пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания "Федеративной республики Новороссия". Приговор Цареву вступил в силу.

При этом недавно Цареву и еще двум бывшим нардепам от Партии регионов объявили новые подозрения.

Добавим, что Царев был нардепом от Партии регионов, после Майдана 2014 пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял свою кандидатуру и публично выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже он объявил себя "спикером парламента Новороссии".

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