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В ЦАР влада досягла мирної угоди з озброєними угрупованнями

Новини » Політика    03.02.2019 - 02:20
В ЦАР влада досягла мирної угоди з озброєними угрупованнями
Фото: президент ЦАР Фостен-Аршанж Таудера (twitter.com/AFP)

Це перший мирний діалог в історії ЦАР

Влада Центральноафриканської Республіки (ЦАР) досягла мирної угоди з 14 збройними угрупованнями, які діють на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Сторони домовилися про угоду за підсумками першого в історії прямого діалогу, який був спрямований на припинення багаторічного конфлікту в ЦАР.

"Мирну угоду досягнуто. Ця угода має бути підписана завтра неділя, 3 лютого, - ред.)", - сказав президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера.

Також комісар Африканського союзу з питань миру і безпеки Смаїл Чергуі підтвердив цей прорив, додавши, що деякі деталі пакту ще належить узгодити.

В ЦАР влада досягла мирної угоди з озброєними угрупованнями

Подібна угода допоможе у покращенні ситуації в збіднілій країні, що не має виходу до моря, де міжрелігійні і міжобщинні зіткнення тривають з 2013 року. В ході них загинули вже тисячі людей, ще сотні тисяч через конфлікт були змушені покинути свої будинки.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року сталася стрілянина в будівлі парламенту Центральноафриканської республіки в ході виборів нового голови.

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