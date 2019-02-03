В ЦАР влада досягла мирної угоди з озброєними угрупованнями

Фото: президент ЦАР Фостен-Аршанж Таудера (twitter.com/AFP)

Це перший мирний діалог в історії ЦАР

Влада Центральноафриканської Республіки (ЦАР) досягла мирної угоди з 14 збройними угрупованнями, які діють на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Сторони домовилися про угоду за підсумками першого в історії прямого діалогу, який був спрямований на припинення багаторічного конфлікту в ЦАР.

"Мирну угоду досягнуто. Ця угода має бути підписана завтра неділя, 3 лютого, - ред.)", - сказав президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера.

Також комісар Африканського союзу з питань миру і безпеки Смаїл Чергуі підтвердив цей прорив, додавши, що деякі деталі пакту ще належить узгодити.

Подібна угода допоможе у покращенні ситуації в збіднілій країні, що не має виходу до моря, де міжрелігійні і міжобщинні зіткнення тривають з 2013 року. В ході них загинули вже тисячі людей, ще сотні тисяч через конфлікт були змушені покинути свої будинки.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року сталася стрілянина в будівлі парламенту Центральноафриканської республіки в ході виборів нового голови.