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В ЦАР після нападу повстанців загинули три миротворці ОНН

Автор: Даша Харченко

В результаті нападу повстанців в Центрально-Африканській Республіці (ЦАР) три миротворці ОНН загинули і ще двоє постраждали. Атака сталася в місті Декоа, провінція Кемо, і місті Бакума, провінція Мбому.

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Про це повідомив офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррик, передає ТАСС.

Генсек ООН закликав владу ЦАР розслідувати інцидент і притягнути винних до відповідальності.

"Генеральний секретар глибоко засуджує сьогоднішню атаку неідентифікованих озброєних повстанців на військові сили ЦАР і місію ООН в країні, яка сталася в місті Декоа, провінція Кемо, і місті Бакума, провінція Мбому. У Декоа три миротворці з Бурунді були вбиті і ще двоє отримали поранення", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Демократичній республіці Конго помер військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН в Конго. Причиною смерті називають зупинку серця.

Крім того, в листопаді 2019 року українські миротворці під час виконання завдань Місії ООН завдали повітряного удару по бойовиках в ДР Конго.

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