ЦАХАЛ заявил о захвате 650 террористов, среди которых командиры ХАМАСа

По данным издания, ЦАХАЛ проводил военную операцию больницы "Шифа" в городе Газа, тогда и были захвачены террористы. Скрывавшиеся в медицинском центре боевики сдались войскам.

По предварительным данным, среди захваченных – командир отдела наблюдения и разведки в городе Газа Хусам Саламе и его брат руководитель подразделения пропаганды террористической группировки Висам Саламе.

Также в плен были захвачены три старших офицера так называемой штаб-квартиры ХАМАСа на Западном берегу реки Иордан. Один из захваченных – это один из организаторов похищения и убийства трех израильских подростков в 2014 году Махмуд Кавасмех, другой – Хамдалла Хасан Али, участвовал в руководстве недавними нападениями на Западном берегу реки Иордан.

Задержанные террористы были доставлены в Израиль для дальнейшего допроса в "Шин-Бет".

Кроме этого, в ходе рейда было ликвидировано еще более 140 боевиков. А во время обыска больницы солдаты ЦАХА изъяли оружие и документы разведки.

Ситуация в Газе

Участники группировки ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года.

Уже в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа. Операция продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что целью является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил о готовности совершить визит в Израиль и выступить перед Кнессетом. Он подтвердил призыв к временному прекращению огня в секторе Газа, чтобы освободить заложников и доставить гуманитарную помощь.

Уже 8 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о приближении полной победы и готовности ЦАХАЛ начать наземную операцию в городе Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа.

Кроме того, президент США Джо Байден может выставить Израилю более жесткие условия о предоставлении новой военной помощи на фоне продолжения боевых действий в южной части сектора Газа.

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