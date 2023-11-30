ЦАХАЛ заявил, что готов возобновить боевые действия в Секторе Газа

Израильские военные готовы возобновить боевые действия в Секторе Газа, если соглашение о прекращении огня с ХАМАСом не будет продлено еще на один день.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"ЦАХАЛ готов возобновить боевые действия. Мы готовы атаковать в любой час, в том числе и сегодня вечером", - заявил он.

Хагари добавил, что ЦАХАЛ ожидает освобождения дополнительных заложников.

"В данный момент мы продвигаемся вперед и ожидаем освобождения дополнительных заложников, которые должны вернуться в рамках согласованной сделки", - заявил он.

По его словам, ночью ЦАХАЛ "настоял" на выполнении текущей сделки с ХАМАСом, в рамках которой террористическая группировка должна освободить женщин и детей, удерживаемых в заложниках.

"Мы сделаем это и завтра. Посредники, Катар и Египет, также обязаны выполнить соглашение, чтобы прекращение огня могло продолжаться", - заявил Хагари.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС началось 24 ноября. На тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня. После этого Израиль и ХАМАС решили продлить перемирие еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

29 ноября сообщалось, что Израиль обсуждает с ХАМАСом продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверял, что Иерусалим продолжит боевые действия на территории Сектора Газа после возвращения заложников.

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