ЦАХАЛ призвал жителей Израиля запастись едой и водой минимум на 72 часа

"Кампания (военная - ред.) может быть длительной, и важно, чтобы каждая семья обеспечила себя водой, едой, лекарствами и необходимым оборудованием на случай чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении.

Также представители ЦАХАЛа рекомендуют людям проверить, где находится ближайшее бомбоубежище, и убедиться, что у них есть свободный доступ к нему.

Чем конкретно необходимо запастись жителям Израиля

Командование также рекомендует иметь в безопасных комнатах три литра воды на человека в день, запасы нескоропортящихся пищевых продуктов, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники на батарейках, а также зарядные устройства для мобильных устройств, средства первой помощи, лекарства и важные документы, такие как удостоверение личности и наличные.

В армии сразу отмечают, что инструкции не новые и всегда актуальны.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Сегодня Нетаньяху сказал, что Израиль находится в разгаре битвы, страна собирается изменить Ближний Восток, но предстоящее сражение требует времени.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.