ЦАХАЛ внесет коррективы в свое развертывание в Газе в ожидании продолжительной войны

"Мы адаптируем методы ведения боевых действий к каждому району Газы, а также подбираем необходимые силы для выполнения миссии наилучшим образом. У каждого района свои особенности и свои оперативные потребности. Сегодня ночью начнется 2024 год. Цели войны требуют длительных боевых действий, и мы подготовились соответствующим образом", - заявил он.

По его словам, военные будут осуществлять "умное" управление силами в Газе, позволят резервистам вернуться домой, чтобы помочь восстановить экономику, и дадут возможность военнослужащим постоянной армии пройти обучение на командиров.

"Эти корректировки направлены на обеспечение планирования и подготовки к 2024 году. ЦАХАЛ должен планировать заранее, исходя из понимания того, что мы будем нужны для дополнительных миссий и продолжения боевых действий в течение всего следующего года", - говорит пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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