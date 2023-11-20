ЦАХАЛ обнаружил в мечети Газы лабораторию по производству ракет

"Я хочу, чтобы вы поняли: Мечеть в районе Зейтун использовалась как лаборатория для производства оружия. Войска вошли в мечеть, провели сканирование и убедились, что там нет ловушек. Они направляются внутрь мечети и обнаруживают шахту туннеляи лестницу", - заявил он.

По словам Хагари, в подвале военнослужащие обнаружили "мастерскую по изготовлению ракет".

"Террористы производят ракеты в мечети. Используют ислам и символы ислама для создания террора", - заявил он.

Хагари добавил, что ЦАХАЛ будет продолжать раскрывать факты использования ХАМАСом гражданских объектов для террора.

Зейтун - опорный пункт ХАМАС на юге города Газа.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль над территорией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен удерживать военных в Секторе Газа после окончания войны.

Помимо этого ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАС в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе. Также ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАС. В них скрывались старшие командиры боевиков.

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