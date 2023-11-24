ЦАХАЛ о временном перемирии: любой, кто представляет угрозу для наших сил в Газе, будет убит

Израильские войска будут реагировать на любые попытки причинить им вред в период временного перемирия с ХАМАСом. При этом ЦАХАЛ в это время будет готовиться к возобновлению боевых действий.

Об этом заявил старший офицер Южного командования ЦАХАЛа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Любой, кто представляет угрозу для наших войск, будет поражен. Безопасность наших войск - это главный приоритет, так мы себя вели и так будем вести впредь", - заявил он.

По его словам, наземная операция и оперативные достижения оказали давление на ХАМАС и его руководство, а также послужили необходимым инструментом для создания условий для реализации плана по возвращению части заложников.

"Большую часть времени мы будем использовать для приведения в готовность и планирования задач, которые ожидаются от нас сразу после окончания перемирия. Мы готовимся продолжать атаковать всеми силами сразу после окончания перемирия", - добавил старший офицер.

ЦАХАЛ пообещал не допустить возвращения палестинцев в северную часть Газы с ее юга и уже помешал некоторым, кто пытался это сделать.

Соглашение об освобождении заложников

Израиль разработал соглашение об освобождении заложников, состоящее из пяти этапов.

Накануне Кабмин Израиля одобрил соглашение об освобождении около 50 заложников. Боевики ХАМАС согласно плану в течение пятидневного прекращения огня освободят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

При этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иерусалим переживает "критические часы" перед запланированным освобождением заложников.

Отметим, что сегодня в 8 утра началась временное перемирие между Израилем и ХАМАСом.

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