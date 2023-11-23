Израиль находится в "критических часах" перед освобождением заложников, - президент

Об этом президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с премьер-министрами Бельгии и Испании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Это критические часы. Мы ждем и молимся за возвращение первой группы заложников и за вступление в режим прекращения огня, о котором договорились Израиль и Катар, Катар и ХАМАС под эгидой Соединенных Штатов", - заявил он.

Израильский президент заявил европейским лидерам, что Иерусалим хочет дать надежду семьям, чьи родственники находятся в плену у ХАМАСа.

"Мы хотим дать надежду семьям, которые проходят через ад, чтобы они увидели маленьких детей, детей и взрослых, женщин, возвращающихся домой, с целью, чтобы все они вернулись домой. Но для этого мы должны быть уверены, что ХАМАС придерживается строгих правил соглашения, и именно эти детали сейчас обсуждаются", - заявил Герцог.

Он также добавил, что Израиль предпринимает серьезные шаги по улучшению гуманитарной ситуации в Газе совместно с ООН, с арабскими странами.

Герцог выразив надежду на "введение в строй полевых госпиталей, дальнейшие поставки необходимых продуктов питания и медикаментов, и, конечно, на то, что гуманитарный коридор с севера на юг будет обеспечивать потребности людей, которые перемещаются, невовлеченных гражданских лиц, которые перемещаются с севера на юг".

Соглашение об освобождении заложников

Израиль разработал соглашение об освобождении заложников, состоящее из пяти этапов.

На первом этапе - ХАМАС передаст заложников Красному Кресту, после чего их передадут представителям ЦАХАЛа. После заложников осмотрят и доставят в медицинский центр в Израиле, где они встретятся со своими семьями.

После этого медики и силовики оценят состояние здоровья заложников, чтобы определить, кого смогут допросить. После этого бывшие заложники пройдут допросы в силовых и оборонных ведомствах.

Накануне Кабмин Израиля одобрил соглашение об освобождении около 50 заложников. Боевики согласно плану в течение пятидневного прекращения огня освободят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

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