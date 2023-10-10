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ЦАХАЛ перебросил к границе с Ливаном дополнительно "десятки тысяч" военных

Фото: израильские военные усилили присутсвие вдоль границы с Ливаном (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила свое присутствие вдоль границы с Ливаном после вооруженных столкновений в этом регионе, перебросив дополнительно десятки тысяч военнослужащих.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛа подполковник Джонатан Конрикус, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам офицера, на фоне угрозы нападения боевиков организации "Хезболла", которая поддерживается Ираном, вдоль границы с Ливаном были размещены регулярные подразделения израильской армии, а также резервисты.

"Ситуация (на границе с Ливаном) нестабильна. Мы бдительны. Мы разместили вдоль границы десятки тысяч дополнительных военнослужащих - как резервистов, так и регулярных подразделений - в ожидании нападения "Хезболлы"", - отметил он.

Также представитель ЦАХАЛ предостерег этих боевиков от атаки на территорию Израиля.

"Мы настоятельно призвали их дважды подумать, прежде чем предпринимать какие-либо подобные нападения на Израиль", - заявил Конрикус.

При этом военный добавил, что в последние часы ситуация в этом районе была спокойной.

Отношения между Израилем и Ливаном

Хотя между государствами сохраняются напряженные отношения, установленное между ними перемирие после конфликта в 2006 году в основном соблюдается.

При этом страны периодически обмениваются ракетными ударами. Считается, что за такими обстрелами стоят палестинские группировки в Ливане.

Вторжение боевиков в Израиль из Ливана

Вчера, 9 октября, в Армии обороны Израиля заявили о проникновении из Ливана на территорию страны группы террористов. Как отметили в ЦАХАЛ, были ликвидированы "несколько вооруженных подозреваемых", и в ходе столкновения был убит израильский офицер. 

Такая атака произошла после того, как представители "Хезболлы" заявили в понедельник о гибели троих ее членов в результате израильского воздушного налета на юге Ливии. Все это происходит на фоне масштабного нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль - с сектора Газы. 

Напомним также, что 8 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант приказал подготовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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