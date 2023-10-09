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Армия Израиля заявила о проникновении в страну группы боевиков с территории Ливана

Понедельник 09 октября 2023 16:05
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Армия Израиля заявила о проникновении в страну группы боевиков с территории Ливана Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На территорию Израиля сегодня, 9 октября, проникла группа боевиков со стороны Ливана. Часть из них удалось уничтожить силам ЦАХАЛа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля.

"Поступило сообщение о проникновении нескольких подозреваемых на территорию Израиля с территории Ливана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ЦАХАЛа уничтожили часть боевиков, которые перешли на территорию Израиля с территории Ливана.

Также военные объяснили, что они с вертолетов наносят удары по этому району.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Вчера министр обороны Израиля Йоав Галлант приказал подготовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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