ЦАХАЛ объявил о начале наступления на "Хезболлу": Израиль готовится к затяжным боям

Израиль объявил о начале наступательной кампании против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Операция может продлиться несколько дней.
Об этом заявил начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Читайте также: "Хезболла" вступает в войну? По Израилю прилетели ракеты, ЦАХАЛ начинает бить в ответ
По его словам, израильские военные переходят от оборонительных действий к активному наступлению после ночных ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны "Хезболлы".
"Мы начали наступательную кампанию против "Хезболлы". Мы не просто обороняемся, теперь мы переходим к наступлению", - подчеркнул Замир во время оценки оперативной ситуации.
Он также предупредил, что боевые действия могут затянуться.
"Нам нужно подготовиться к нескольким дням боев, многим. Нам нужна сильная оборонительная готовность и постоянная наступательная готовность волнами", - отметил начальник штаба.
Стоит добавить, что Израиль уже совершил несколько волн авиаударов по целям "Хезболлы" в Бейруте и южном Ливане после ракетных обстрелов.
Как известно, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что главная цель ударов - не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть действующий режим.
Впоследствии стало известно о гибели верховного лидера Ирана - аятоллы Али Хаменеи, по меньшей мере четырех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников страны. Все они погибли в результате серии ракетных ударов США и Израиля.
Тегеран в ответ нанес удары по территории Израиля и американским базам на Ближнем Востоке. Корпус стражей Исламской революции заявил о начале "самой ожесточенной наступательной операции" против США и Израиля.