ЦАХАЛ ликвидировал главного пропагандиста "Хезболлы"

Афиф был высокопоставленным военным оперативником "Хезболла". Он поддерживал связи с представителями высших эшелонов власти и непосредственно координировал деятельность, направленную на реализацию террористических операций против Израиля.

Через ливанские средства массовой информации Афиф активно распространял пропагандистские заявления, восхваляющие террористические акты, направленные против израильтян. Кроме того, он был ключевой фигурой в проведении многочисленных психологических операций, целью которых было запугивание и деморализация израильского гражданского населения.

Война в Израиле

В сентябре Израиль начал масштабную военную операцию на территории Ливана, ставшую ответом на многомесячные обстрелы со стороны группировки "Хезболла". Эти обстрелы осуществлялись в поддержку ХАМАС и палестинского населения в Секторе Газа.

Операция, проведенная ЦАХАЛ, вызвала серьезные потери среди руководства "Хезболлы" и значительно уменьшила ее военный потенциал, включая арсенал оружия. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате боевых действий погибли сотни мирных жителей, а более миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.

Несмотря на продолжающиеся переговоры о прекращении огня, интенсивность израильских атак на прошлой неделе значительно возросла. Увеличились масштабы как бомбардировок, так и наземных операций.