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ЦАХАЛ будет контролировать Сектор Газа после завершения войны, - Нетаньяху

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

ЦАХАЛ останется контролировать Сектор Газа после окончания войны.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Силы ЦАХАЛа останутся контролировать полосу, мы не отдадим ее международным силам", - заявил он на встрече с мэрами приграничных городов Газы. 

В последние недели американские официальные лица высказывали идею о том, что некие международные силы, возможно, с участием войск соседних арабских стран, будут управлять безопасностью в Секторе Газа в течение промежуточного периода, пока он не будет возвращен под контроль функционирующего палестинского правительства, которым, как надеются в Вашингтоне, станет Палестинская администрация.

Однако Нетаньяху, похоже, полностью отверг эту идею.

Мэры сказали Нетаньяху, что хотят получить другую реальность в области безопасности после окончания войны, и призвали его не соглашаться на прекращение огня до тех пор, пока не будет убит последний террорист в Газе.

Нетаньяху также пообещал мэрам, что правительство окажет приграничным городам Газы экономическую помощь, чтобы компенсировать ущерб, понесенный во время нападения 7 октября.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время атаки террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим, со своей стороны, начал операцию против террористов.

27 октября была начата наступательная операция на Сектор Газа. По состоянию на 9 ноября, согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.

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Сектор ГазаНетаньяхуИзраиль