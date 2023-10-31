ЦАХАЛ достиг значительных успехов в ходе наземной операции в Секторе Газа, - Минобороны

"Мы разворачиваем силы в больших масштабах, в глубине Сектора Газа", - сказал Галлант.

Он добавил, что продолжаются бои против сил, действующих в Секторе Газа, и результаты и достижения на поле боя очень высоки.

"К сожалению, на войне тоже есть цены, и цены в последний день были высокими", - заявил министр обороны.

Но он уточнил, что несмотря на это, Израиль полон решимости продолжать и побеждать.

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.