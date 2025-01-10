Трюдо сказал, зачем Трамп угрожает сделать Канаду 51-м штатом США

"Президент Трамп, который является очень искусным переговорщиком, пытается отвлечь людей от разговора о 25% пошлинах на нефть, газ, электроэнергию, сталь, алюминий, древесину и бетон", - заявил Трюдо.

CNN напоминает, что в ноябре Трамп пообещал значительно повысить пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, начиная с первого дня вступления на пост президента США.

"20 января, в качестве одного из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25% пошлины на ВСЕ товары, поступающие в Соединенные Штаты, и их нелепые открытые границы. Эта пошлина будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не остановят это вторжение в нашу страну!", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Продолжая комментировать тему, Трюдо в интервью CNN заявил, что такая политика может редко увеличить расходы для американских предприятий и потребителей.

"Все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если он (Трамп - ред) продолжит вводить эти пошлины", - заявил Трюдо.

CNN пишет, что Канада, Мексика и Китай являются крупнейшими торговыми партнерами США.