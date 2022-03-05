Трюдо вирушить до Європи, щоб обговорити протидію російській агресії

"В ході візиту прем'єр-міністр буде взаємодіяти з близькими союзниками, щоб розвинути скоординовану відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. Він також висловить підтримку Канади у вирішенні серйозних гуманітарних проблем, що виникають в Україні", - йдеться на сайті.

Трюдо 6 березня відправиться в Лондон, де у нього відбудеться зустріч з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, до нього приєднається прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, щоб узгодити додаткові заходи реагування на кричуще порушення Росією міжнародного права.

8 березня Канадський прем'єр поїде до Риги, де зустрінеться з главами урядів Латвії, Литви та Естонії. Вони разом планують "разом працювати над додатковою підтримкою України та іншими загальними пріоритетами".

У програму міністра також входить зустріч з канцлером Німеччини Шольцем (9 березня), а наступного дня він відправиться до Варшави. З президентом Анджеєм Дудою вони обговорять проблеми безпеки в Східній Європі.