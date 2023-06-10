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Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины и участии в авиакоалиции

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Офис президента)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью в 500 млн долларов - более 370 млн долларов США. Помимо этого Оттава примет участие в авиационной коалиции.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Владимиром Зеленский в Киеве.

По его словам, Канада предоставила Украине более 8 млрд долларов, также - более одного миллиарда долларов военной помощи.

"Наш бюджет расширен до двух миллиардов кредита правительству Украины с целью поддержки Украины, восстановления и реконструкции. Мы предоставим 500 млн долларов нового финансирования для военной помощи", - заявил Трюдо.

Он сообщил, что Оттава передаст украинским военным 287 дополнительных ракет АІМ-7 Sparrow и 10 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.

Также Трюдо объявил, что Канада присоединится к многонациональным усилиям по обучению украинских летчиков на истребителях F-16.

"Мы в Канаде станем частью интернациональных тренировок, чтобы провести тренировки в программе пользования самолетами. Также присоединимся к инициативе учений по управлению танками Leopard", - заявил канадский премьер.

Премьер Канады с визитом в Киеве

Сегодня стало известно, что Трюдо прибыл с не анонсированным визитом в Киев. Вместе с ним приехала и вице-премьер-министр Христя Фриланд.

Трюдо начал свой визит в украинскую столицу с возложения венков к Стене памяти погибших за Украину.

Помимо этого он уже успел встретиться с Владимиром Зеленским.

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