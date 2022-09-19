Трюдо назвав масові поховання в Ізюмі свідченням воєнних злочинів Росії

Трюдо повідомив, що він зустрічався з прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс, з якою обговорював вторгнення Росії в Україну.

"Очевидно, що Великобританія та Канада були двома найсильнішими країнами, які виступили на підтримку України та виступили проти незаконних дій Росії", - сказав Трюдо.

Він зазначив, що Канада рішуче підтримує Україну та продовжить надавати допомогу.

"Необхідно провести належне розслідування та забезпечити прозорість, і Володимир Путін, його прихильники та російські військові мають бути притягнуті до відповідальності за звірства, які вони здійснюють і продовжують здійснювати в Україні", - заявив Трюдо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що експерти Національної поліції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі.

Також ми писали, що в Ізюмі виявили масові поховання мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.