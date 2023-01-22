RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трюдо ко Дню соборности: "Мы продолжим поддерживать Украину"

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Украину с Днем соборности и заявил, что его страна не перестанет оказывать гуманитарную, военную и финансовую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Трюдо.

Он отметил, что Канада присоединяется к празднованию Дня соборности и почитает всех украинцев, отдавших свою жизнь за свободу страны. Премьер-министр добавил, что в этот день они вместе с Украиной выступают против насилия, авторитаризма и угроз демократии.

"Поскольку Россия продолжает свое жестокое, неоправданное вторжение, правительство Канады и в дальнейшем непреклонно в своей приверженности поддержке украинского народа и правительства в достижении мира и помощи в обеспечении свободного и демократического будущего для Украины. Мы и дальше будем поддерживать Украину военной, гуманитарной, финансовой и социальной" помощью столько, сколько потребуется", - заявил он.

Канада передаст Украине еще 200 бронетранспортеров Senator для помощи в борьбе против российской агрессии.

Кроме того, в Канаде рассказали, будет ли страна передавать Украине танки Leopard 2 .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаДень соборности Украины