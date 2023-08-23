Трюдо анонсировал новые канадские санкции против России

"Сегодня Канада хочет объявить о новых санкциях против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из России", – заявил Трюдо.

По его словам, санкции также будут относиться к ядерной отрасли.

"Канада будет продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько это нужно будет нужно", - подчеркнул он.

Помощь от Канады

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Месяц назад сообщалось, что Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.

Также правительство Канады ранее сообщало, что передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.

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