"Гроб упал и отвалился один ангел". Алина Михайлова рассказала о похоронах "Да Винчи"

Руководитель медицинской службы "Ульф" отдельного батальона "Волки Да Винчи" и невеста погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайла Алина Михайлова рассказала некоторые подробности о похоронах любимого и о своих ощущениях сейчас.

РБК-Украина рассказывает, о чем именно шла речь во время разговора военнослужащей с Машей Ефросининой.

Об ощущениях во время прощания с "Да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года. 10 марта украинцы прощались с героем и защитником в Киеве.

В рамках разговора Михайлова призналась, что вообще не помнит день прощания с "Да Винчи".

"Я не помню вообще тот день... У меня в памяти нет ничего, неверное, с 7 числа по, неверное, 15-е. У меня в памяти нет ничего, что происходило", - отметила она.

Однако несколько месяцев назад Алина решилась спросить о том периоде у своего друга и побратима.

"Я у него спросила в SMS-ке, хотя мы лежали в соседних комнатах, чтобы это не было разговором. Чтобы он написал мне, вот, день 7 марта - как это было. Потому что мне кажется, что я сама себе что-то придумала. Потому что те дни, их вот просто, словно нет. И именно 10 марта - так же", - объяснила невеста павшего бойца.

Оказалось, что на протяжении 9-10 марта она "была постоянно в телефонах" и решала все вопросы, "вплоть до гроба (его оттенка, цвета) - как бы он (Дмитрий, - Ред.) хотел".

"У нас была ситуация, я ее тоже вспомнила, когда мне напомнили. Мы выбирали между гробами. И там был такой черный матовый гроб. И у него по бокам были такие ангелы. Я смотрю, говорю: "Ну, блин, он такой не мужской"... А других вариантов как бы мы там и не (увидели, - Ред.)... Ну, думаю, пускай. И когда начали грузить тот гроб, просто человек, который его нес, спотыкается, гроб падает и отваливается один ангел... И я говорю: "Нет. Все. Стоп. Мы выбираем другой гроб. Мне здесь не нужно", - рассказала девушка.

Тогда она вроде бы осознала, что для нее важно, чтобы этот день если и не ей, то другим людям чем-то запомнился, а не просто "промелькнул" или "прошел".

"Я уверена, что большинство людей на уровне с горем и сожалением испытывали огромную гордость быть причастными к этому человеку. Даже вот там. И для меня было важно (это я сейчас говорю) дать возможность людям прикоснуться к этому человеку. Пусть даже таким образом", - отметила Михайлова.

Алина Михайлова в проекте "Екзамен. Нова реальність" (скриншот: youtube.com/@mashaefrosynina)

По ее словам, кроме того, что она любит Дмитрия и он ее родной и близкий человек, это также и человек, которым она безгранично гордится.

"Лучшего человека как командира, как военного (несмотря на то, что он никогда не был профессиональным военным), как лидера, как элиты, о которой ты говоришь, о которой писали в книгах... Вот это был он. Простой, обычный человек. Без миллионов тысяч оксфордских любых образований, без кучи состоятельных родственников, без каких-либо вообще связей... Он достиг того, что перед ним стояло на коленях высшее руководство этого государства", - подчеркнула любимая "Да Винчи".

Она добавила, что для себя выбрала не "путь печали", а "путь гордости".

"Вся жизнь, которую он прожил, это - та история, которой нужно гордиться. И вот я сейчас делаю все для того, чтобы не дать людям никакой возможности забыть о его пути и его истории", - рассказала Михайлова.

Как любимая "Да Винчи" переживает потерю

Алина во время разговора призналась, что живет немного в "другом" мире.

"Я не живу в мире, где нет Димы. У меня - другой мир. Я живу в мире, где он уехал... Я просто его жду. И мне с этим хорошо. Мне с этим классно", - объяснила она.

Военнослужащая добавила, что ненавидит, когда о Дмитрии говорят "погиб".

"Вот слово "погиб"... Я ненавижу, когда его к нему применяют", - откровенно сказала руководительница медицинской службы "Ульф".

По словам невесты Коцюбайло, у нее - своя дорога.

"Я держусь благодаря тому, что у меня есть вот эта дорога, к которой я иду. И в конце я чего-то дождусь... Встречи с Димой. И она для меня визуализирована. И мне с этим Ок", - призналась любимая "Да Винчи".

Она рассказала также, что у нее дома - "все как и было".

"У меня дома, все так, как и было. У Димы - своя полочка, и я ее не трогаю. В шкафу там лежат его вещи. Так, будто он завтра придет и заберет какой-то свой рюкзак на ротацию. Или наденет домашние штаны свои... Как-то так", - подытожила Михайлова.