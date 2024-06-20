В Киеве неизвестные устроили разгром на могилах "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко (видео)
В Киеве ночью 20 июня неизвестные устроили разгром на могилах павших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.
РБК-Украина со ссылкой на опубликованное в социальных сетях видео рассказывает, что именно произошло.
Что известно об акте вандализма
"На могилах погибших воинов - "Да Винчи", "Джуса", Петриченко - сегодня ночью совершили разгром. Семьи и друзья это восстановят. А вот вам, абсолютные пи****сы, кто это сделал - будет очень плохо, потому что мы найдем каждого", - написала Алина Михайлова в соцсети Х.
В качестве доказательства было опубликовано соответствующее видео.
На могилах погибших воинов – Да Винчи, Джуса, Петриченко – сегодня ночью сделали разром
Семьи и друзья это восстановят
А вот вам абсолютные пидарасы, кто это сделал - будет очень плохо, потому что мы найдем каждого pic.twitter.com/lsVvYOeFTi - Alina Mykhailova
Автор видео рассказывает, что в результате произошедшего около полуночи акта вандализма на могилах Героев (похороненных на Аскольдовой могиле в Киеве), все сломано, разбито и порвано.
"Таблички сорвали, поломали. Побили все лампадки на триптихе Героев... Что можно сказать. Какие-то сумасшедшие люди. Даже нарисовано что-то... Флаги обрисованы", - добавил мужчина, снимавший видео.
Что происходит на месте события
Немного позже волонтер и военнослужащая Алина Михайлова уточнила, что видео опубликовано "не с целью нас пожалеть", а с целью "проинформировать в очередной раз - какого уровня чудовища среди нас, найти их и показать наглядно, физически что... наказание будет".
"Я нахожусь уже на БРке, в районе исполнения, поэтому на могиле я не буду присутствовать. Потому что это просто пока не возможно. Благодарю за понимание. С полицией я на связи. Максимально быстро включились в дело и держат контакт", - добавила активистка.
Кроме того, она сообщила, что на месте события уже работают следователи и периметр огражден.
"Съемки изъяты и будут проводиться следственные действия. Переставлять, убирать вещи не разрешено пока, поэтому прошу вас не спешить ехать и наводить порядок на могилах. Спасибо за поддержку", - подчеркнула защитница Украины.
Посты Михайловой (скриншот: x.com/Mykhailova_A)
Реакция украинцев
В комментариях под видео в соцсети украинцы не жалеют слов и выражений:
- "Абсолютные паскуды... Буквально вчера там был, еще все было целое"
- "Ох же и подлецы, боятся и ненавидят их даже мертвых. И я не об исполнителях, а о заказчиках. Исполнители, скорее всего, какие-то кон***ные безмозглые малолетки, которых нашли через ТГ или ТикТок"
- "Ждуны, или может идиоты из Телеграма за 1000 рублей..."
- "Лишь жесткая физическая расправа. Никакой полиции и другой толерантности и демократической х**ни. Лишь жестко, сломанные руки, челюсти, сломанные колени, локти"
- "Надеюсь, их найдут быстрее, чем полиция. И наказание будет строже, чем штраф или условный срок"
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы простились с выдающимся летчиком Валентином Коренчуком в Киеве.
Смотрите также сильное видео с цитатами Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи").
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