Труханов преміює одеських випускників, які набрали максимальну кількість балів на ЗНО

2020 рік через пандемію був непростим, школярі готувалися до ЗНО дистанційно, але це не завадило одеситам не просто скласти іспит, але й отримати максимально можливі бали.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Можу сміливо сказати: завзятість, дисципліна і правильна організація навчального процесу принесли відмінні результати. Є серед випускників-одеситів і абсолютні лідери, які набрали на ЗНО максимальну кількість балів. Кожному з них буде вручений сертифікат на 5 тисяч гривень", - підкреслив Геннадій Труханов.

За його словами, максимальні 200 балів за підсумками проведення ЗНО набрали дев'ять одеських випускників.

Нагадаємо, в Україні 17 липня завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Останнім учасники здали тестування з хімії.

Додаткова сесія триватиме до 11 серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що визначені мінімальні бали для ЗНО з математики та фізики для вступу в університет - це 9 і 12 балів відповідно