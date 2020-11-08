Труханов: в Одесі ведеться комплексний благоустрій ще одного скверу

В Одесі повним ходом ведуться роботи з благоустрою Олексіївського скверу. Фахівці вже приступили до відновлення огорожі скверу в автентичному вигляді.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

"Олексіївський сквер отримав свою назву на честь побудованого тут в 1888 році храму, названого на честь преподобного Алексія. Перед початком Другої світової війни храм був підірваний, на його місці сьогодні побудований Свято-Олексіївський храм. До наших днів збереглася історична огорожа, яка і визначає межі сучасного Олексіївського скверу. Попри те, що дане місце не є пам'яткою культури, я вважаю важливим відновити огорожу в колишньому вигляді. Це частина нашої з вами історії", - розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Згідно з проектом, тут з'являться дитячі та спортивні майданчики з травмобезпечним прогумованим покриттям, нові лави та урни, буде проведено додаткове озеленення та облаштований туалет.

"Наше завдання - зробити цей сквер красивим, упорядкованим громадським простором, в якому безпечно відпочивали жителі Молдаванки", - сказав міський голова.

Крім того, на території скверу розташоване розворотне кільце трамвая №12.

В рамках проведення реконструкції скверу планується оновити трамвайне полотно та контактну мережу, а вздовж рейок встановити огородження. Всі роботи планується завершити у квітні 2021 року.

Нагадаємо, проект благоустрою Олексіївського скверу, розташованого в історичному районі Одеси, презентували в середині вересня.