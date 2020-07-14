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Труханов: ми не допустимо самовільне захоплення Будинку Руссова

Автор: РБК-Україна

Мер Одеси підкреслив, що Будинок Руссова - це історична і культурна спадщина всіх одеситів

3 липня пам'ятник архітектури, знаменитий Будинок Руссова був зареєстрований за територіальною громадою Одеси. Попри це, в ньому велося незаконне будівництво.

Про це під час робочого виїзду в Будинок Руссова заявив мер Геннадій Труханов.

"Нещодавно хтось оформив у власність частину цього пам'ятника архітектури. Причому зроблено це в місті Рені, що відразу викликає питання. Правоохоронці повинні дати оцінку діям реєстраторів, які проводили оформлення. Ну а тим часом сумнівні "власники" кожну квартиру в 30 метрів самовільно розширювали 300 метрів і починали там будівництво, хаотичне перепланування", - заявив Геннадій Труханов.

Він також повідомив про те, що ці незаконні дії вже зупинені. А щодо посадових осіб, які їх допустили, буде проведено службове розслідування. Наразі мерія звертається в правоохоронні органи.

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Мер Одеси підкреслив, що Будинок Руссова - це історична і культурна спадщина всіх одеситів.

"Поважаю приватну власність, але такі значущі пам'ятки архітектури, як Будинок Руссова, повинні належати всім одеситам. Ми не дозволимо їх незаконно приватизувати і псувати. Боротьба буде нелегкою, але ми обов'язково зробимо це унікальна будівля загальним надбанням", - резюмував Труханов.

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси.

Раніше також повідомлялося, що в Одесі активно ведеться робота по реконструкції парку "Преображенський" та міського зоопарку.

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