Трудовой или страховой стаж: в ПФУ объяснили важную разницу при оформлении пенсии

Что такое трудовой стаж

Трудовой стаж - это период трудовой деятельности человека, подтверждаемый записями в трудовой книжке или другими документами.

Это понятие преимущественно применялось до 1 января 2004 - именно тогда вступил в силу Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Периоды работы до этой даты относят к страховому стажу на основании документов о трудовой деятельности в соответствии с действующим на тот момент законодательством.

Что такое страховой стаж

Страховой стаж - это период, в течение которого человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Именно страховой стаж сегодня учитывается для определения права человека на пенсию по возрасту и влияет на ее размер.

К нему могут относиться периоды работы по трудовому договору, предпринимательской деятельности и другие периоды, предусмотренные законодательством, если за них уплачивались страховые взносы.

В чем главная разница

Разница между этими понятиями состоит прежде всего в том, что трудовой стаж подтверждает факт работы, а страховой - уплату страховых взносов.

Поэтому после 1 января 2004 года для отнесения периода в страховой стаж важное значение имеет не только то, что человек официально работал. Необходимо, чтобы за нее были уплачены необходимые страховые взносы.

Информация об уплаченных взносах после 1 января 2004 года содержится в Реестре застрахованных лиц.

Что важно будущим пенсионерам

Чтобы избежать проблем при оформлении пенсии, Пенсионный фонд советует контролировать уплату работодателем страховых взносов и регулярно проверять данные о своем страховом стаже.

То есть для будущей пенсии важна не просто запись о работе, а наличие соответствующего страхового стажа, подтверждаемого уплатой взносов.