Трудовой или страховой стаж: в ПФУ объяснили важную разницу при оформлении пенсии

При оформлении пенсии украинцы могут столкнуться с двумя понятиями - трудовым и страховым стажем. Они связаны между собой, но имеют разное значение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области.
Трудовой стаж - это период трудовой деятельности человека, подтверждаемый записями в трудовой книжке или другими документами.
Это понятие преимущественно применялось до 1 января 2004 - именно тогда вступил в силу Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Периоды работы до этой даты относят к страховому стажу на основании документов о трудовой деятельности в соответствии с действующим на тот момент законодательством.
Страховой стаж - это период, в течение которого человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.
Именно страховой стаж сегодня учитывается для определения права человека на пенсию по возрасту и влияет на ее размер.
К нему могут относиться периоды работы по трудовому договору, предпринимательской деятельности и другие периоды, предусмотренные законодательством, если за них уплачивались страховые взносы.
Разница между этими понятиями состоит прежде всего в том, что трудовой стаж подтверждает факт работы, а страховой - уплату страховых взносов.
Поэтому после 1 января 2004 года для отнесения периода в страховой стаж важное значение имеет не только то, что человек официально работал. Необходимо, чтобы за нее были уплачены необходимые страховые взносы.
Информация об уплаченных взносах после 1 января 2004 года содержится в Реестре застрахованных лиц.
Чтобы избежать проблем при оформлении пенсии, Пенсионный фонд советует контролировать уплату работодателем страховых взносов и регулярно проверять данные о своем страховом стаже.
То есть для будущей пенсии важна не просто запись о работе, а наличие соответствующего страхового стажа, подтверждаемого уплатой взносов.
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