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Важко зрозуміти, про що говорив Путін: Кулеба заперечив прогрес у переговорах з Росією

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про прогрес у переговорах з Україною. Натомість голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба спростував його слова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби.

"У переговорах не було жодного прогресу, тому мені важко зрозуміти, про який прогрес говорить президент Путін",- заявив Кулеба.

За словами міністра переговори на високому рівні з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим цього тижня не принесли жодних результатів.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці зустрічі голови МЗС Дмитра Кулеби та його російського колеги Сергія Лаврова. На наступний день перемовники Путіна доповіли президенту про, нібито, прогрес у переговорах з українською стороною.

Війна Росії проти України триває шістнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба