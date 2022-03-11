Важко зрозуміти, про що говорив Путін: Кулеба заперечив прогрес у переговорах з Росією

Сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про прогрес у переговорах з Україною. Натомість голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба спростував його слова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби.

"У переговорах не було жодного прогресу, тому мені важко зрозуміти, про який прогрес говорить президент Путін",- заявив Кулеба. За словами міністра переговори на високому рівні з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим цього тижня не принесли жодних результатів.