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Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала главного турнира Европы

Ньон, Пятница 15 марта 2024 13:15
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Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала главного турнира Европы Фото: "Манчестер Сити" – действующий обладатель трофея (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась церемония жеребьевки следующего раунда плей-офф Лиги чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Борьбу за главный европейский трофей продолжат 8 коллективов. Первые поединки стадии 1/4 финала состоятся 9-10 апреля, а ответные матчи сыграют 16-17 апреля.

Наибольшее представительство на четвертьфинальной стадии получила Испания, делегировавшая три клуба - столичные "Атлетико" и "Реал", а также "Барселона". Англия ("Арсенал", "Манчестер Сити") и Германия ("Бавария", "Боруссия" Д) имеют два представителя. Восьмая команда – французский "Пари Сен-Жермен".

Центральным противостоянием раунда станут два матча между "Реалом" и "Манчестер Сити". В свою очередь Луис Энрике во главе ПСЖ встретится с бывшей командой – "Барселоной". Равными парами выглядят противостояния "Арсенала" и "Баварии", а также "Атлетико" против "Боруссии".

Все пары 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24:

  • "Арсенал" – "Бавария"
  • "Атлетико" – "Боруссия" Д
  • "Реал" – "Манчестер Сити"
  • ПСЖ – "Барселона"

Лига чемпионов: определились пары 1/4 финала главного турнира Европы

К слову, ранее Украина узнала место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона.

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