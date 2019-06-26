Труба: досі не знайдена зброя, з якої поліцейські застрелили дитину

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що правоохоронці досі не знайшли зброю, з якої поліцейські застрелили 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Труба заявив про дії щодо "умисного знищення знаряддя вчинення злочину".

"Зараз основна наша мета - це встановлення зброї, з якої було вчинено постріли. Зброя на цей час не встановлена. Місцезнаходження - не встановлене, тому що серед осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину, є працівники правоохоронних органів. Тут суб’єкт, який діяв умисно на знищення знаряддя вчинення злочину", - підкреслив очільник бюро.

При цьому директор територіального управління ДБР у Києві Руслан Марчук зазначив, що правоохоронці встановили тип зброї, з якої стріляли, та вилучили кулю. Наразі слідчі дії та експертизи у цьому провадженні іще тривають.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд прийняв рішення залишити під вартою Володимира Петрівця - одного з підозрюваних у справі про стрілянину по 5-річній дитині під Києвом.

Як писало РБК-Україна раніше, ДБР допускає, що в дитину вистрілили з дрібнокаліберної гвинтівки.

Відзначимо, глава Держбюро розслідувань Роман Труба повідомив, що було відкрито кримінальне провадження за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції.