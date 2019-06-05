ДБР допускає, що в дитину вистрілили з дрібнокаліберної гвинтівки

Фото: Роман Труба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз гвинтівку шукають

Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейські здійснили за допомогою дрібнокаліберної гвинтівки. Про це заявив голова ДБР Роман Труба під час засідання правоохоронного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава Держбюро розслідувань підкреслив, що зараз ведуться постійні слідчі дії, щоб встановити місцезнаходження зброї.

"Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що злочин було вчинено за допомогою дрібнокаліберної гвинтівки. Саме тому були проведені невідкладні обшуки. На жаль, це не призвело до результату, і нами вживаються постійні слідчі дії, щоб встановити місцезнаходження гвинтівки", - заявив Труба

За його словами, обшуки були проведені у підозрюваних, а також у всіх осіб, які можуть бути причетними до переховування зброї.

Нагадаємо, глава ДБР Роман Труба повідомив, що було відкрито кримінальне провадження за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Володимир Зеленський очікує якісного і швидкого розслідування щодо вбивства хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.

Так, у вівторок був суд над поліцейськими Володимиром Петрівцем й Іваном Приходько. Їх взяли під варту без можливості внесення застави. Вони не визнають свою провину. Також слідство у справі про вбивство 5-річного хлопчика розглядає версію, що вистрілити в дитину міг 14-річний син підозрюваного поліцейського Володимира Петрівця.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не збирається подавати у відставку через вбивство поліцейськими хлопчика.