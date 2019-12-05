Труба: до прослуховування в кабінеті причетний співробітник ДБР

До установки прослуховування в кабінеті директора Держбюро розслідувань (ДБР) Романа Труби причетний чинний співробітник бюро. Про це сам Труба заявив на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

У той же час Труба відмовився називати прізвище співробітника, який, на його думку, причетний до прослуховування.

"До цього причетний чинний співробітник ДБР, я в цьому впевнений", - заявив він.

Труба також висловив сумніви, що цей співробітник буде в майбутньому притягнутий до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше Труба заявляв, що до прослуховування в його кабінеті не був причетний жоден правоохоронний орган. Він також упевнений, що чітко знає, скільки прослуховування перебувало в його кабінеті, але не хоче говорити, так як це може негативно вплинути на збір доказів. При цьому він зазначив, що кабінет прослуховували більше трьох місяців.

Прослушку в кабінеті Труби виявили у вересні. Засоби негласного збору інформації знайшли у вентиляційній системі під час провітрювання. У бюро відзначали, що прослуховування кабінету директора могло нашкодити розслідуванню низки резонансних справ.