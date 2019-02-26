Труба обіцяє звільнити слідчого ДБР за керування авто у нетверезому стані

Слідчого ДБР зупинила поліція у Києві 26 лютого

Директор Государственное бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что уволит следователя бюро, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы ГБР.

Он отметил, что ГБР проведет проверку действий следователя. Сообщается, что 26 февраля в 1:30 в Киеве экипаж Национальной полиции остановил автомобиль, водителем которого оказался следователь ГБР, который имел признаки алкогольного опьянения.

"Мы дождемся результатов проверки, которую проведет Управление внутреннего контроля, и после этого будем принимать решение в отношении этого работника. Это не будет затянуто во времени", - сообщил Труба.

РБК-Украина писало, что вчера, 25 февраля, в селе Новые Петровцы под Киевом полицейский автомобиль устроил ДТП, столкнувшись с другим автомобилем, а затем въехал в здание магазина. В результате инцидента пострадала женщина.

Ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного уголовного розыска Белоцерковского горотдела полиции во время получения 3 тыс. долларов.