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ДБР у Київській області затримала поліцейського на хабарі

Новини » Політика    24.02.2019 - 21:52
ДБР у Київській області затримала поліцейського на хабарі
Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

Поліцейського затримали при отриманні 3 тис доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого карного розшуку Білоцерківського міськвідділу поліції під час отримання 3 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР

Як зазначається, разом з поліцейським затримали посередника. За попередньою інформацією, оперуповноважений відділу карного розшуку Білоцерківської поліції вимагав та отримав від громадянина кошти, обіцяючи йому допомогти уникнути відповідальності за завдання тілесних ушкоджень іншій особі. Оперуповноваженого та посередника затримали під час передачі коштів. 

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому поліцейському про підозри за попередньою кваліфікацією "вимагання неправомірної вигоди службовою особою" (ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України). 

У разі доведення вини оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

РБК-Україна писало, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого у місті Хмельницькому, викрили командира однієї з військових частин на вимаганні від представника комерційної структури 10 тис. доларів.

Крім того, у Запорізькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали військового комісара під час отримання хабара за непризов на військову службу. 

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