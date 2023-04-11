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ТРЦ Ocean Plaza перешел в собственность государства

Фото: ТРЦ Ocean Plaza перешел в собственность государства (ocean plaza com ua)
Автор: Мария Кучерявец

Один из крупнейших торгово развлекательных центров в Киеве "Ocean Plaza" перешел в собственность государства. Решение ВАКС о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, уже вступило в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на единый реестр судебных решений.

Таким образом, российские собственники не смогли обжаловать решение суда по конфискации.

Отметим, что еще 20 марта ВАКС принял решение о конфискации контрольной части корпоративных прав, целостных имущественных комплексов, движимого и недвижимого имущества, денежных средств на банковских счетах, в том числе ООО "Авангард-Виларти" и ООО "ИС "Лыбидь" владельцами торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Сообщалось, что решение вступит в силу через 10 дней, если другая сторона не подаст апелляцию.

Однако апелляционную жалобу отклонили на том основании, что ее подала компания Jupiter Nine Trust Company Limited, которая не была стороной по административному делу по иску Минюста.

Известно, что ответчиками по иску были российский олигарх Аркадий Ротенберг, его сын Игорь Ротенберг и бизнес-партнеры Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.

Напомним, в прошлом году арестованные активы ТРЦ Ocean Plaza более чем на 350 млн гривен передали в управление АРМА.

Также мы писали, что в "Слуге народа" анонсировали конфискацию активов ТРЦ Ocean Plaza еще в феврале.

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КиевOcean Plaza