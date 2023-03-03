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ТРЦ Ocean Plaza передадут государству: ВАКС зарегистрировал иск

Фото: ТРЦ Ocean Plaza передадут государству (oceanplaza com ua)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд зарегистрировал иск о конфискации активов российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов в Украине. В частности, национализировать планируют торговый центр Ocean Plaza.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в Telegram.

"Сегодня ВАКС зарегистрировал иск Минюста о конфискации активов друга российского диктатора Аркадия Ротенберга и его сына Игоря. В пакете - Ocean Plaza, земля и квартиры в Киеве. Это имущество станет собственностью государства. Оно возместит какую-то долю вреда, причиненного российской агрессией", - написал Арахамия.

По его словам, Украина уже предупреждала, что за преступления РФ будут платить российские олигархи. Это происходит уже сегодня и будет происходить в будущем.

Напомним, Арахамия анонсировал конфискацию активов ТРЦ Ocean Plaza еще 27 февраля.

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